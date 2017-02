Bibliotheken erleben Aufschwung

In Niederösterreich wurden in den vergangenen fünf Jahren 53 Bibliotheken neu eröffnet oder renoviert. Weitere Revitalisierungen sind geplant. Die Entlehnungen der Bücher und die Nutzer der Büchereien steigen stetig an.

Fast zwei Millionen Entlehnungen gab es im vergangenen Jahr in Niederösterreichs Bibliotheken. 2014 waren es noch etwa 300.000 Entlehnungen weniger. Manuela Gsell, die Geschäftsführerin des Treffpunkts Bibliothek des Landes Niederösterreich, spricht von einem durchschnittlichen Plus von etwa 140.000 Entlehnungen in den letzten fünf Jahren.

Fast 30 Prozent mehr E-Books ausgeliehen

Ein deutlicher Anstieg wurde 2016 auch bei den digitalen Büchern, den E-Books, verzeichnet. Im Vergleich zu 2015 wurden im letzten Jahr 27,8 Prozent mehr E-Books entlehnt. Den höchsten Anstieg gab es 2016 bei den Kinder- und Jugendbüchern, von etwa 700.000 auf 850.000 Entlehnungen.

Auch die Nutzer der niederösterreichischen Bibliotheken vermehrten sich deutlich. 99.500 Nutzer waren es im Vorjahr, 2014 waren es noch etwa 16.000 Menschen weniger. Seit 2011 hätte sich „die niederösterreichische Bibliotheksszene von Grund auf erneuert“, sagt Gsell. „Wir haben 53 Bibliotheken revitalisiert. Es haben einige neu aufgemacht, an einem neuen Standort mit viel mehr Platz und die Bibliotheken haben auch einen höheren Stellenwert in den Gemeinden eingenommen“, so Gsell.

Deutsch-Wagram: „Entlehnzahlen verdreifacht“

Die Bücherei der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist vor eineinhalb Jahren revitalisiert worden. Das heißt die Bücherei übersiedelte in ein neu errichtetes Gebäude. In den letzten Jahren ging es für die Bibliothek bergauf, sagt die Leiterin Maria Harbich-Engels. „Wir haben die Entlehnzahlen verdreifacht.“

Die neuen Bibliotheksräumlichkeiten würden laut Harbich-Engels auch das Leseverhalten der Nutzer verändern: „Uns fällt auf, dass die Leser jetzt auch zu Büchern greifen, die sie vorher gar nicht bemerkt haben, weil sie gar nicht so gut präsentiert waren. Jetzt präsentieren wir alles sehr übersichtlich und es werden auch mehr Sachbücher, klassische Literatur oder österreichische Literatur gelesen.“

Gsell bezeichnet die Entwicklung der letzen fünf Jahre als „Erfolgsgeschichte“. Das käme laut der Geschäftsführerin des Treffpunkts Bibliotheken daher, dass der zuständige Landesrat Karl Wilfing (ÖVP) 2011 beschlossen hat, die Bibliotheken verstärkt zu unterstützen.

Um die Büchereien in Niederösterreich vor Ort zu unterstützen, Fragen zu beantworten und die Bibliotheken miteinander zu vernetzen, gibt es seit 2014 Regionalbetreuer. Hedwig Weiß ist für das südliche Weinviertel zuständig. „Uns ist es auch ein Anliegen die Services des Landes in die Gemeinden zu bringen“, erklärt sie. Sie agiere als „Bindeglied zwischen der Fachstelle des Landes und den Bibliothekaren“, so Weiß. 2017 sollen weitere Bibliotheken in Niederösterreich revitalisiert werden, etwa in Melk oder in Sierndorf im Bezirk Korneuburg.

