Zwei Verletzte bei Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei hatte Öl in einer Pfanne Feuer gefangen. Dichter Rauch breitete sich in der gesamten Wohnung aus.

Die Flammen erfassten den Dunstabzug und einen Kasten, was zu starker Rauchentwicklung führte. Als der 40-jährige Bewohner die Pfanne vom Herd zog, ergoss sich heißes Öl auf einen Arm und seine Beine.

Pressestelle Bezirksfeuerwehrkommando Baden

Dem Mann gelang es, das Feuer mit einer Decke zu ersticken. Dabei zog er sich ebenso eine Rauchgasvergiftung zu wie seine gleichaltrige Ehefrau, die gerade heimgekommen war und sofort die Wohnung lüftete. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Baden gebracht. Eine Evakuierung der Wohnanlage war nicht notwendig.