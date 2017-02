Bundesheer sucht dringend Piloten

Das Bundesheer sucht weiter Piloten. Ausgebildet werden sie entweder in Zeltweg in der Steiermark oder am Fliegerhorst in Langenlebarn (Bezirk Tulln) . Die Zahl der Bewerber steigt zwar stark an, doch viele sind nicht geeignet.

Das Interesse an dem Beruf eines Bundesheerpiloten oder einer Bundesheerpilotin ist nach wie vor sehr groß. Das wurde vom Verteidigungsministerium gegenüber noe.ORF.at bestätigt. „Wir suchen aktuell immer wieder Piloten“, sagte Oberst Michael Bauer, Pressesprecher des Verteidigungsministeriums. Es gäbe auch sehr viele Bewerber und ihre Zahl steige ständig. „Im Vorjahr hat es 400 Bewerber und Bewerberinnen gegeben. Heuer waren es bereits in den ersten zwei Monaten 310“, sagte Bauer.

Bundesheer

Allerdings scheiden sehr viele Bewerber aus. Derzeit werden bundesweit zehn Piloten ausgebildet, darunter eine Frau. Ob sie aber tatsächlich im Cockpit eines Flächenflugzeugs oder eines Hubschraubers Platz nehmen werden, steht noch nicht fest. Denn sie haben zwar die ersten körperlichen und psychischen Tests bestanden, aber noch nicht die Flugeignungsprüfung absolviert.

In zehn Wochen wird feststehen, ob sie es schaffen. Ab September werden sie dann ein Jahr lang in Zeltweg (Steiermark) trainieren. Erst dann entscheidet sich, ob auch wieder Hubschrauberpiloten in Langenlebarn (Bezirk Tulln) am Fliegerhorst Brumovski ausgebildet werden.

Aktueller Flugbetrieb ist nicht gefährdet

Der aktuelle Flugbetrieb mit Hubschraubern, Jets oder Flächenflugzeugen sei nicht gefährdet, so Bauer. Jene Piloten, die im Einsatz sind, kämen allerdings an ihre Grenzen. Hinzu komme, dass in den letzten Jahren viele Piloten wieder ausgeschieden seien, weil ihnen zu wenig Flugstunden angeboten wurden. Dieses Problem bestehe nicht mehr, sagte Bauer.

Durch die derzeitige gute finanzielle Ausstattung des Bundesheeres könne auch eine adäquate Ausbildung mit genug Flugstunden angeboten werden. Um Bundesheerpilot werden zu können, muss man zwischen 18 und 23 Jahren alt sein und zwischen 162 und 193 Zentimetern groß sein. Brillenträger dürfen eine Fehlsichtigkeit in der Höhe von maximal zwei Dioptrien haben.

