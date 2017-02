Wieder Section-Control auf A2-Baustelle

Die Sanierung der Südautobahn (A2) von Wr. Neustadt bis Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) geht weiter. Ab Montag wird in Fahrtichtung Graz gearbeitet. Im Baustellenbereich wird wieder eine Section-Control eingerichtet werden.

Die Einrichtung der Section-Control sorgte bereits im Vorjahr bei den Autofahrern, aber auch bei den Behörden für viel Unmut - mehr dazu in Baustelle mit Section Control auf A2 wird verkürzt (noe.ORF.at, 24.6.2016). Im Vorjahr kam es im Bereich dieser Baustelle auf der A2 - damals in Fahrtrichtung Wien - zu einer regelrechten Anzeigenflut. In vier Wochen wurden etwa 10.000 Anzeigen gezählt. Das entsprach mehr als 330 Geschwindigkeitsübertretungen pro Tag.

Section-Control ab Ende Februar scharf

Die Section-Control sorgte damit nicht nur bei den betroffenen Autofahrern, sondern auch bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen für Ärger, weil man die Anzeigenflut nicht bewältigen konnte. Deshalb wurde damals die Baustelle - auch weil rascher als geplant gebaut wurde - von 13 auf sechs Kilometer verkürzt, ebenso wie der Kontrollabschnitt der Section-Control.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, gilt ab Dienstagfrüh im neuen Bauabschnitt zunächst in Fahrtrichtung Wien und dann in Fahrtrichtung Graz Tempo 80. Das werde auch wieder kontrolliert, hieß es in einer Aussendung der ASFINAG. Die Section-Control wird dann voraussichtlich Ende Februar scharf geschaltet.

Trotz Bauarbeiten drei Fahrspuren zur Verfügung

Ab Montag werden während der Einrichtung der Baustelle fünf Nächte lang jeweils zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr bis zu zwei Fahrspuren gesperrt. Für die Arbeiten auf dem Abschnitt in Fahrtrichtung Graz sind drei große Phasen vorgesehen. Wie im „Normalbetrieb“ bleiben laut Aussendung während der Sanierung pro Richtung drei Fahrspuren offen.

Der in den 1980er Jahren errichtetet A2-Abschnitt von Wr. Neustadt bis Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) werde nun erstmals einer großen Sanierung unterzogen, teilte die ASFINAG mit. Das Verkehrsaufkommen wurde mit 65.000 Fahrzeugen täglich angegeben, der Schwerverkehrsanteil liege bei fast sechs Prozent. Das Unternehmen investiert der Aussendung zufolge 23 Millionen Euro in die Erneuerung. Die Arbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein.

