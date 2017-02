Michelle ist immer noch „schrecklich nervös“

Die Schlagersängerin Michelle ist derzeit mit ihrer Tour „Ich würd’ es wieder tun“ in Österreich unterwegs, der Auftakt war am Donnerstag in St. Pölten. Im Interview erzählt sie, dass sie vor den Auftritten immer noch „schrecklick nervös“ ist.

29 Städte in Österreich, Deutschland und der Schweiz stehen am Tourplan von Michelle bei ihrer „Ich würd‘ es wieder tun"–Tour. Auf dem Programm stehen Songs ihres aktuellen Albums, aber auch Klassiker. Eine Station war am Donnerstag das VAZ in St. Pölten, wo sie bereits zwei Mal ihr Publikum verzückte. Am Sonntag gibt sie in Wien ein Konzert, am Montag in Graz.

noe.ORF.at: Die Fans freuen sich, dass Sie hier in Niederösterreich sind und sind auch aufgeregt. Wie nervös sind Sie vor einem Konzert?

Michelle: Eine Minute, bevor das Konzert losgeht, bin ich immer schrecklich nervös. Aber dieses Gefühl ist auch ganz schön und wichtig, weil ich glaube, einem Künstler, der nicht mehr aufgeregt ist, dem ist dann alles egal - und das wäre schade. Nach den ersten Tönen ist man dann auf der Bühne aber voll da und erkennt, dass alles gut ist, und dann passt das.

ORF NÖ

noe.ORF.at: Wie groß ist die Freude, dass Sie wieder in Niederösterreich zu Gast sind und hier auftreten?

Michelle: Ich freue mich sehr. Gerade in Österreich, finde ich, ist das Publikum sehr offen für den deutschen Schlager. Ich glaube, das Publikum ist genauso aufgeregt wie ich, deshalb ist es zu Beginn auch immer für mich aufregend. Das Publikum hat natürlich Erwartungen an mich, ich habe natürlich auch Vorstellungen vom Abend. Aber irgendwann spielt sich das ein und dann ist niemand mehr aufgeregt, sondern es ist einfach nur toll.

noe.ORF.at: Sie haben über zwei Millionen Solo-Alben verkauft und wurden mit unzähligen Auszeichnungen, wie etwa zwei Echos und goldenen Schallplatten, geehrt. Was ist denn die schönste Auszeichnung für Sie gewesen?

Michelle: Ich glaube, dass jede Auszeichnung schön ist. Wichtig ist einfach, dass die Menschen meine Musik lieben, dahinter stehen und dass auch ich dahinter stehen kann. Ganz egal, wie viel man im Endeffekt verkauft oder wie erfolgreich man ist. Wichtig ist, dass man das tut, was man tun möchte. Jede Auszeichnung ist wichtig, ganz egal, wie groß oder klein sie ist.

noe.ORF.at: Seit mehr als 20 Jahren sind Sie mit Ihrer Musik erfolgreich und auch auf großen Tourneen. Woher holen Sie die Kraft dafür?

Michelle: Keine Ahnung (lacht), wenn ich das nur wüsste. Die Kraft ist einfach da, mal mehr, mal weniger. Natürlich merken ich und meine Crew das schon, wenn wir vier bis fünf Tage am Stück unterwegs sind. Ich schöpfe dann Kraft aus den Tagen, an denen ich zuhause bin. Oder wie jetzt zum Beispiel an zwei Tagen vor dem nächsten Konzert, da genießen wir Österreich und legen eine Pause ein.

Das Gespräch mit Michelle führte Daniel Amerhauser, noe.ORF.at

