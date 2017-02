Polizeihund „Zeus“ stöberte Dieb auf

Durch die Hilfe von Polizeihund „Zeus“ konnten in Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt) zwei Männer festgenommen werden. Nach einem Diebstahl wurde nach ihnen gefahndet, ein Mann wurde von „Zeus“ gefasst.

Die Männer, beide 34 Jahre alt, sollen nach Angaben der Polizei auf ein eingezäuntes Grundstück eines Einfamilienhauses in Theresienfeld eingedrungen sein. Dabei sollen sie sieben Reifen gestohlen haben, bestätigt Mauela Weinkirn von der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegenüber noe.ORF.at

Der Besitzer jenes Hauses kam zu dem Zeitpunkt gerade nach Hause und sprach die beiden an. Diese flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen, so die Polizei. Ihr Auto, in dem sie die gestohlenen Reifen bereits verladen hatten, ließen sie beim Haus zurück.

LPD NÖ

Mann versteckte sich in Gestrüpp

Der Hausbesitzer verständigte sofort die Polizei, die darauf eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber einleitete. Da die Diensthundeinspektion in Wiener Neustadt gleich in der Nähe ist, wurde auch Polizeidiensthund „Zeus“ eingesetzt, so Weinkirn.

Auf einem Feld im Gemeindegebiet von Theresienfeld konnten die Beamten zunächst einen der beiden Täter festnehmen. Der zweite Verdächtige wurde ein wenig später von Zeus in einem Gestrüpp aufgestöbert, wo er sich versteckt hatte. Der Diensthundeführer der Diensthundepolizeiinspektion Wiener Neustadt nahm ihn dann fest. Die beiden 34-Jährigen haben laut Polizei bei der Einvernahme zugegeben, dass sie die gestohlenen Autoreifen weiterverkaufen wollten. Sie wurden von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Links: