59-Jährige bei Brand in Einfamilienhaus gestorben

In Göstling (Bezirk Scheibbs) ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus am Donnerstagabend eine 59-Jährige ums Leben gekommen. Für die Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Das Feuer in dem Einfamilienhaus in Göstling wurde gegen 22.30 Uhr von einem Zeugen entdeckt. Der Mann alarmierte sofort die Einsatzkräfte. In dem Einfamilienhaus fanden die Feuerwehrmänner in einem Raum die 59-jährige Bewohnerin leblos auf dem Boden liegend auf.

Landeskriminalamt hat Ermittlungen übernommen

Die Frau wurde sofort ins Freie gebracht, der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen, sagt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die Bewohnerin dürfte laut ersten Informationen alleine in den Haus gelebt haben.