Wartholz: Zehn Autoren lesen um die Wette

Der Literaturwettbewerb Wartholz in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) geht heuer von 10. bis 12. März über die Bühne. Auch beim Zehn-Jahres-Jubiläum werden zwölf Autoren dem Publikum und der Jury ihre Texte vorstellen.

Österreich ist mit Isabella Straub und Andreas Unterweger im Finale vertreten. Weiters dabei sind Matthias Amann aus der Schweiz sowie Susanne Dressler, Knut Gerwers, Sebastian Hage-Packhäuser, Markus Liske, Monika Koncz, Thomas Rackwitz, Christian Ritter, Christian Schulteisz und Cedric Weidmann aus Deutschland. Sie wurden aus 589 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Werke in Lyrik und Prosa einsandten, ausgewählt. Juroren sind die Autoren Olga Flor und Michael Stavaric, die Lektorin Angelika Klammer und der Germanist Wynfrid Kriegleder.

Seit zehn Jahren eine Bühne für Texte

Der Literaturpreis Wartholz ist mit 10.000 Euro dotiert, der Land Niederösterreich Literaturpreis mit 5.000 Euro. Vergeben werden auch ein Publikumspreis (2.000 Euro) und ein Newcomerpreis, der eine Veröffentlichung im Verlag Kremayr & Scheriau bringt. Die Verleihung erfolgt am 12. März um 11.00 Uhr. Alle zwölf Texte werden wieder in Buchform erhältlich sein („Wartholz X. Gegenwartsliteratur in der Schlossgärtnerei“).

„Die Gegenwartsliteratur hat in unserem Haus vor zehn Jahren Raum bekommen und diesen hat sie auf fast mystische Weise eingenommen“, werden die Gastgeber Michaela und Christian Blazek in einer Aussendung des Literaturwettbewerbs Wartholz zitiert. Der künstlerische Leiter Norbert Mang sprach von einer „Wohlfühloase“ für die Autoren. Es sei in der Vergangenheit zudem gelungen, auch unbekannten Autoren eine Bühne zu bieten. „Zum Teil ist es wie eine Startrampe, von der manche bei uns abgehoben haben, die nun aus dem Literaturbetrieb nicht mehr wegzudenken sind“, sagte Mang.

