Theatertage Baden: Bewährtes und Ungewohntes

Die Badener Theatertage bieten heuer ein vielfältiges Programm von Literatur über Musik bis Theater. Neben bewährten Bühnen werden von 1. bis 13. März auch neue und ungewöhnliche Spielstätten in der Stadt bespielt.

Nach der Eröffnung am 1. März mit Lesung und Musik von Vienna Folk im Weingut Bernhard Ceidl folgt am 2. und 4. März im Gemeinderatssitzungssaal im Rathaus von Baden das Theaterstück „Effi Reloaded“ mit Julia Prock-Schauer und Robert Ritter nach dem Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane. Für Regie und Gestaltung zeichnet Otto Brusatti verantwortlich, Intendant der Badener Theatertage.

Mit Happel, Matic, Waechter, Kupferblum & Co.

Am 3. März lesen die Schauspieler Peter und Paul Matic im „Hotel at the Park“ aus Briefen von Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Gastspiel des Theaters franzjosefskai21 mit Alexander Waechter steht am 6. März im Theater am Steg auf dem Programm. Aufgeführt wird „Der Ehrentag“, eine Performance nach der Erzählung von Arthur Schnitzler, begleitet durch das Duo Arcord auf Violoncello und Akkordeon.

Barbara Amplatz

Die Schauspielerin Maria Happel und das Collegium Viennense im Nonett bringen am 7. März „Schöpfung“ - nach dem Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn - im ZiB (Zentrum für internationale Begegnung) zur Aufführung. Die „etwas andere Commedia dell’Arte“ können Besucher am 11. März unter dem Titel „Wundertheater“ im Theater am Steg erleben. Zu Gast ist das Ensemble Schlüterwerke unter Markus Kupferblum.

Den Abschluss der Theatertage bildet ein Konzertabend „Theaterlieder und auch keine“ mit dem Duo Steinberg & Havlicek am 13. März im Salon Brusatti. Die Auftrittsorte bieten laut Veranstalter bewusst einen kleineren Rahmen, sodass das Publikum nah am Geschehen sitzt. Veranstalter der Badener Theatertage ist die Kulturabteilung der Stadt Baden, in Kooperation mit dem Projekt „Literatur und Kunst als Wille, Vorstellung, Mut und Sünde - Achse Baden/Halle/Berlin“.

