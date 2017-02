Deutsch-Wagram: Zwei Personen erstochen

Am Samstagabend soll in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf zwei Familienangehörige mit dem Küchenmesser erstochen und seine Ehefrau schwer verletzt haben.

Die Tat ereignete sich am Samstag nach 22.00 Uhr. Bei den beiden Toten handelt es sich um den 55-jährigen Vater und die 52-jährige Stiefmutter des Verdächtigen. Der Tat dürften Streitigkeiten in der Familie vorausgegangen sein, so die Polizei.

Der Verdächtige soll mit dem Küchenmesser auch auf seine 38-jährige Ehefrau losgegangen sein und sie durch mehrere Stiche in den Bauch und in den Oberkörper schwer verletzt haben, hieß es am Sonntagnachmittag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion. Die Frau wurde in das Allgemeine Krankenhaus Wien eingeliefert, wo sie notoperiert wurde.

Verdächtiger bedrohte auch seinen Sohn

Beim Eintreffen der Polizeibeamten soll der Beschuldigte durch ein Fenster ins Freie geflüchtet sein. Der Verdächtige hatte noch ein Messer in der Hand und drohte damit, auf seinen Sohn einzustechen, den er mit der anderen Hand festhielt, so die Polizei. Der Elfjährige konnte sich jedoch von der Umklammerung seines Vaters befreien und flüchten.

Nach Abgabe eines Schreckschusses durch einen Polizeibeamten warf der Mann das Messer weg und wurde festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion. Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Korneuburg. Eine psychische Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, hieß es seitens der Polizei.