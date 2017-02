Rotes Kreuz hilft bei Bezahlung der Heizrechnung

Dass der diesjährige Winter einer der kältesten der vergangenen 30 Jahre ist, macht sich auch auf der Heizrechnung bemerkbar. Das Rote Kreuz Niederösterreich unterstützt deshalb sozial Schwache bei der Bezahlung der Rechnung.

Mehr als 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 218.000 davon in Niederösterreich, so das Rote Kreuz. Betroffen sind auch viele Kinder, ebenso wie allein Erziehende, Arbeitslose oder Bezieher einer Mindestpension. Mit einer „individuellen Spontanhilfe“ will das Rote Kreuz Niederösterreich Menschen in finanziellen Krisen unterstützen. Seitens des Roten Kreuzes betont man aber, es werde nicht nur finanzielle Unterstützung angeboten, sondern auch bei Amtswegen und dem Stellen von Unterstützungsanträgen bietet das Rote Kreuz Hilfestellung.

Rotes Kreuz will schnell und unbürokratisch helfen

„Die individuelle Spontanhilfe zahlt kein Bargeld aus. Sie leistet Überbrückungshilfe in Zusammenhang mit einer plötzlichen Notlage und übernimmt Kosten, um Grundbedürfnisse des Lebens zu decken“, erklärt Josef Schmoll, der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich. Die Art der Unterstützung reicht von Lebensmittelgutscheinen über Mietzuschüsse bis zur Bezahlung der Strom- oder Heizrechnung. Jeder Fall wird einzeln geprüft, die Höhe des Zuschusses richtet sich nach den offenen Forderungen, auch die Mindesteinkommensgrenze ist ein Richtwert.

Die Unterstützung ist allerdings einmalig und kann nicht mehrfach beantragt werden. „Im Jahr 2016 wurden an das Rote Kreuz Niederösterreich 260 Spontanhilfeanträge gestellt, davon konnten 195 finanziell unterstützt werden", berichtet Schmoll. "Hier geht es vor allem darum, schnell und unbürokratisch zu helfen, wenn beispielsweise Heizkosten nicht mehr bezahlt werden können oder eine Zwangsräumung droht, um nur zwei Beispiele zu nennen.“ Im Jahr 2016 zahlte das Rote Kreuz Niederösterreich mehr als 44.000 Euro für gestellte Anträge aus.

