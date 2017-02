Dritte Piste: Bürgerinitiativen loben Richter

Die Bürgerinitiativen, die den Bewilligungsbescheid für den Bau einer dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat erfolgreich angefochten haben, loben die Entscheidung der Richter des Bundesverwaltungsgerichtes (BVwG).

Die Richter hätten „trotz des enormen politischen Drucks den Mut gefunden, das Projekt zu stoppen“, erklärte die Vereinigung der Bürgerinitiativen im Verfahren zur dritten Piste am Flughafen Schwechat am Montag in einer Aussendung. „Wenn man Umweltschutz im Verfassungsrang verankert, dann darf man ein Gericht nicht schelten, wenn es sich an die Umweltschutzvorschriften hält.“

Weitere Subventionierung der Luftfahrt bleibe erspart

Den Steuerzahlern bleibe eine weitere Subventionierung der Luftfahrt erspart, argumentieren die Bürgerinitiativen. Das BVwG habe in seinem Erkenntnis mehrfach erwähnt, dass die Luftfahrtbranche kaum zum Steueraufkommen beitrage (Umsatzsteuerbefreiung für Flugtickets bei gleichzeitigem Vorsteuerabzug, keine Mineralölsteuer auf Kerosin, Grundsteuerbefreiung für den Flughafen). Die Flugabgabe sei bereits „lächerlich gering“ und solle ab 2018 halbiert werden. Außerdem erspare die Entscheidung des Gerichts den Steuerzahlern das Risiko, dem Flughafen finanziell unter die Arme greifen zu müssen, wenn sich die Flughafen Wien AG mit der dritten Piste verspekuliere.

Dass das BVwG damit rechnet, dass der Flughafen im Jahr 2025 seine Kapazitätsgrenze erreichen wird, können die Pistengegner nicht nachvollziehen, denn immerhin seien die Flugbewegungen seit dem Rekordjahr 2008 kontinuierlich gesunken. Der Plan für eine dritte Piste habe mit dem originären Bedarf des Standorts nichts zu tun, sondern mit der unternehmerischen Entscheidung, möglichst viel Umsteigeverkehr zu akquirieren.

