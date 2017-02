Feuerwehr musste aggressiven Schwan bändigen

Ein aggressiver Schwan hat am Sonntag in Mistelbach einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Tier irrte vor dem Krankenhaus herum. Besucher und Personal fühlten sich offenbar bedroht.

Der Vogel hatte sich einer Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr Hollabrunn zufolge vor den Haupteingang des Landesklinikums Mistelbach verirrt. Dort fauchte er jeden an, der sich ihm näherte. Weil er sich nicht fangen ließ, wurde die Feuerwehr verständigt.

FF Hollabrunn

Die Einsatzkräfte versuchten den Schwan mit Hilfe von Steckleitern auf einen Autoanhänger zu locken. Als das Tier in die Enge getrieben wurde, konnte es schließlich gefasst und in eine Tierbox eingesperrt werden. Der „wilde“ Schwan wurde in weiterer Folge von einem Tierarzt abgeholt, heißt es in der Aussendung der Feuerwehr.

Link: