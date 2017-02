Großbrand in Brennholz-Lager fordert Feuerwehr

In Fuglau (Bezirk Horn) ist in der Nacht auf Dienstag in einem Lager für Brennholz Feuer ausgebrochen. Etwa 100 Mitglieder der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Löscharbeiten waren extrem schwierig.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Brennholz-Lager bereits in Vollbrand. Das Gebäude befindet sich direkt im dicht verbauten Ortszentrum von Fuglau. Die Flammen drohten deshalb auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr zum Großteil aber verhindern.

zurück von weiter

Weil das Löschwasser bei einer Temperatur von minus fünf Grad innerhalb kurzer Zeit auf den Geräten und der Straße einfror, waren die Löscharbeiten extrem schwierig. Insgesamt waren zehn Feuerwehren mit etwa 100 Mitgliedern im Einsatz. Sie konnte das Gebäude allerdings nicht retten, es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Brandursache ist noch unbekannt.