SPÖ will Lehre attraktiver machen

Die SPÖ Niederösterreich will mit der „Lehre 4.0“ eine Bildungsoffensive starten. Um dem Facharbeitermangel entgegenzuwirken, soll die Lehre attraktiver gemacht und ihr Image deutlich verbessert werden, heißt es.

Gelingen soll das etwa durch Kooperationen mit großen Unternehmen, die den Lehrlingen zusätzliche Ausbildungen anbieten, beispielsweise zum Thema Digitalisierung. „Die zeitgemäße Aus- und Weiterbildung stellt Unternehmen vor immer größere Herausforderungen, die Ansprüche an die Lehrlinge steigen. Deswegen ist es für uns ein logischer Schritt, dass das duale Ausbildungssystem durch das triale System weiterentwickelt wird“, erklärt Matthias Stadler, Landesvorsitzender der SPÖ Niederösterreich.

Jeweils ein Drittel der Zeit soll in der Berufsschule, in der betrieblichen sowie in der außerbetrieblichen Ausbildung verbracht werden, lautet der Vorschlag. So sollen Lehrlinge mehr Kompetenzen erlangen und der Weg in eine weitere Ausbildung, etwa Universität oder Fachhochschule erleichtert werden. Beim Thema Digitalisierung würde das etwa bedeuten, „dass der Lehrling, wenn er es im eigenen Betrieb nicht kriegen kann, den Digitalisierungsschub in einem technologisierten Unternehmen, einem Ausbildungszentrum, bekommt“, sagte Stadler bei einer Pressekonferenz.

SPÖ fordert auch berufsorientierendes Jahr

„Österreichische Lehrlinge gewinnen einen Wettbewerb nach dem anderen und sind auch in anderen Ländern gefragt. Die Ausbildung wird immer professioneller, anspruchsvoller und moderner und sie garantiert einen Job als Fachkraft. Das Lebenseinkommen eines Facharbeiters ist heute sehr oft weit höher als das eines Studienabsolventen“, meinte Albert Scheiblauer, der Vorsitzende der Jungen Generation Niederösterreich. Vor allem im Osten Österreichs, etwa im Wiener Umland, würden sich immer weniger Jugendliche für eine Lehre entscheiden, so Scheiblauer. Deshalb fordert die SPÖ Niederösterreich auch ein sogenanntes berufsbildendes Jahr in der neunten Schulstufe. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei ausführlich informiert werden, welche Möglicheiten der Lehre es gibt.

