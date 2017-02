Wilderer schießt Reh mit Armbrust an

Die Polizei ermittelt wegen eines Rehs, das in Wiener Neustadt mit einer Armbrust angeschossen wurde. Das schwer verletzte Tier wurde vergangenen Mittwoch von einem Jäger entdeckt. Er musste es erlegen um es zu erlösen.

Der Pfeil, der noch in der Keule des Rehs steckte, soll die Polizei auf die Spur des Wilderers führen. Nachdem dieser sichergestellt wurde, wird er auf DNA-Spuren untersucht. Die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchungen liegen noch nicht vor.

Nach der Anzeige des Jägers ermitteln die Kriminalisten wegen des Eingriffs in fremdes Jagd- und Fischereirecht. Das Reh wurde unweit des Cobra-Hauptquartiers entdeckt. Die Polizei ersucht, dass sich Zeugen melden, die am 7. oder 8. Februar verdächtige Beobachtungen machten.

Jährlich dutzende Fälle von Wildererei

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager gibt es in Niederösterreich jährlich dutzende Fälle von Wilderei. So wurde etwa im vergangenen Jahr in Lehenrotte (Bezirk Lilienfeld) ein Reh mit Pfeil und Bogen erlegt. Die Polizei konnte den Täter ausforschen. Generell sei die Aufklärungsquote in derartigen Fällen aber eher gering, so Baumschlager.

Links: