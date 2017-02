WM-Premiere für Katharina Gallhuber

Katharina Gallhuber aus Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) ist am Dienstag vom Österreichischen Ski-Verband (ÖSV) für den Slalom der Alpinen Ski-WM in St. Moritz nominiert worden. Die 19-jährige feiert am Samstag ihre WM-Premiere.

Für Gallhuber war bereits die Nominierung für den WM-Kader ein Erfolg. Bei ihrem Heimrennen am Semmering Ende Dezember erlitt sie bei einem Sturz im Riesentorlauf eine Knochenprellung im rechten Sprunggelenk. Danach schaffte sie aber rechtzeitig wieder den Anschluss und gilt derzeit als Nummer vier im österreichischen Damen-Slalom-Team. Die Göstlingerin kann in dieser Saison einen 17. Platz in Sestriere als bestes Slalom-Ergebnis vorweisen.

GEPA pictures/ Christian Walgram

Bestes Karriere-Resultat von Gallhuber ist ein 11. Platz beim Nachtslalom in Flachau in der Saison 2015/2016. In St. Moritz wird die Atomic-Fahrerin am Samstag gemeinsam mit Michaela Kirchgasser, Bernadette Schild und Katharina Truppe für Österreich starten. Der erste Durchgang startet um 9.45 Uhr, der zweite um 13.00 Uhr.

Niederösterreich seit 14 Jahren stets vertreten

Mit Gallhuber geht auch die stolze Serie der Athletinnen und Athleten aus Niederösterreich bei Weltmeisterschaften weiter. Seit dem Jahr 1993 war immer zumindest ein blau-gelber Sportler beziehungsweise eine Sportlerin aus Niederösterreich vertreten. Nach Thomas Sykora, Michaela Dorfmeister und Kathrin Zettel wird Gallhuber die Serie fortsetzen.

Bei Großereignissen kann Gallhuber im Juniorenbereich bereits eine stolze Bilanz vorweisen. 2016 gewann sie bei der WM in Sotschi im Slalom die Silbermedaille und auch beim Europäischen Olympischen Winter-Jugendfestival in Malbun durfte sie sich über die Silbermedaille im Slalom freuen.