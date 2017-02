Waidhofen: Keine Änderung nach Neuauszählung

Mehr als zwei Wochen nach der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs wurde am Dienstag neu ausgezählt. Die Bürgerliste UWG hatte das Wahlergebnis beeinsprucht. Die Neuauszählung brachte allerdings keine Veränderung.

Für die Bürgerliste ging es bei dem Einspruch um eine Stimme. Die UWG hatte bei der Gemeinderatswahl am 29. Jänner exakt 322 Stimmen erhalten und damit ein Mandat erreicht. Wäre es eine Stimme mehr gewesen, hätte sie künftig zwei Mandate. Durch den Einspruch hatte man daher gehofft, unter den insgesamt 94 ungültigen Stimmenzetteln doch noch eine gültige Stimme für die UWG zu finden. Die Neuauszählung am Dienstag brachte allerdings keine Veränderung.

Konstituierende Gemeinderatssitzung am Montag

Die UWG musste bei der Gemeinderatswahl einen deutlichen Stimmen- und Mandatsverlust hinnehmen. Sie verlor fünf von sechs Mandaten. Die ÖVP feierte hingegen einen Erdrutschsieg und eroberte die absolute Mehrheit zurück. Sie hält künftig 26 Mandate. Die SPÖ erreichte sechs Mandate, die Liste FUFU vier, die FPÖ zwei und die Grünen eines - mehr dazu in Waidhofen: Erdrutschsieg für ÖVP (noe.ORF.at; 29.1.2017).

Die Einspruchsfrist endete am Dienstag um Mitternacht. Bis dahin gab es keine weiteren Einsprüche, das Ergebnis der Gemeinderatswahl steht damit endgültig fest. Die konstituierende Gemeinderatssitzung findet am kommenden Montag statt.

