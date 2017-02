Aufregung um mögliche Jagd auf Fischotter

Weil der Fischotter den Fischbestand in Flüssen und Teichen bedrohe, fordert der Landesfischereiverband, dass die streng geschützte Tierarte gejagt werden darf. Das sorgt für Aufregung bei Tierschutzorganisationen.

Der Fischotter bereite laut Landesfischereiverband schon seit längerem Probleme. Laut Karl Gravogl sei die Besorgnis groß, dass dieser nicht nur für die Fischerei relevante Fischarten bedrohe, sondern auch bestimmte ganzjährig geschonte Fischarten, die vom Aussterben bedroht sind. Der Landesfischereiverband brachte deshalb gemeinsam mit dem Teichwirteverband einen Antrag beim Land ein, um Fischotter künftig entnehmen zu dürfen. Konkret bedeutet das, dass man die streng geschützten Tiere in Zukunft bejagen möchte.

dpa/Patrick Pleul

Protest kommt deshalb von der Tierschutzorganisation WWF, Vier Pfoten und vom Naturschutzbund Niederösterreich. Sie kritisieren die Maßnahme in einem offenen Brief an den zuständigen Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) und sprechen von einer inakzeptablen Maßnahme.

NGOs fordern Klarheit über die Pläne des Landes

Aus Sicht der NGOs sei nicht klar erwiesen, ob der Fischotter am Rückgang der Fischbestände tatsächlich schuld sei. Laut Christina Wolf-Petre vom WWF würden Untersuchungen von Gewässern in der Schweiz zeigen, dass der Fischbestand dort zurückgegangen sei, obwohl es keine Fischotter gäbe. Grund für den Rückgang könnten auch in Niederösterreich Umwelteinflüsse sein, heißt es. Dies gehöre aus Sicht des WWF noch genauer untersucht. Darüber hinaus sei auch noch nicht erhoben, wie viele Fischotter es in Niederösterreich überhaupt gibt.

In dem offenen Brief fordern die Tier- und Umweltschutzorganisationen auch die Offenlegung der Pläne der niederösterreichischen Landesregierung zum Umgang mit den Fischottern sowie aller Gutachten und fordern, von jeglicher Entnahme Abstand zu nehmen. Vom Land Niederösterreich heißt es dazu, dass die Situation und mögliche Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände derzeit von Fachleuten geprüft werden.

