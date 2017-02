Großes Ehrenzeichen für Erwin Steinhauer

Erwin Steinhauer hat das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ erhalten. Sein künstlerisches Wirken habe hier „unglaubliche Spuren“ hinterlassen, sagt Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP).

Pröll hob in seiner Laudatio am Donnerstag die Professionalität, Sensibilität und Vielseitigkeit des Schauspielers und Kabarettisten hervor und würdigte dessen „menschliche Größe". Steinhauer sei „eine Persönlichkeit, die in vielfältiger Form beispielhaft und vorbildhaft ist“, so Pröll.

NÖ Landespressedienst/Pfeiffer

Steinhauers künstlerisches Wirken habe im Bundesland „unglaubliche Spuren hinterlassen“, verwies Pröll laut Landespressedienst beispielhaft auf dessen Filmrolle als Weinviertler Gendarm Simon Polt in den Verfilmungen von Alfred Komareks „Polt“-Romanen.

Der Künstler selbst erklärte, die Auszeichnung mit dem „Polt“-Autor sowie Regisseur Julian Pölsler teilen zu wollen. Niederösterreich habe sich in den vergangenen 25 Jahren „zu einer blühenden Kultur-Oase“ entwickelt, sagte Steinhauer, der Pröll auch für die „Unterstützung unserer Branche“ dankte.

