Festnahme wegen Terrorverdachts

Bei einem Cobra-Einsatz in St. Pölten ist am Donnerstag ein 30-jähriger Mann festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft St. Pölten besteht der Verdacht, dass er Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen syrischen Staatsbürger, sagt Michaela Schnell, die Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Der Mann soll Mitglied der terroristischen Vereinigung Dschabat al-Nusra-Front sein, einer Abspaltung der al-Kaida. Diese nennt sich heute Fateh al-Scham. Es habe jedoch kein konkretes Bedrohungsszenario gegeben, so Schnell.

ORF / Schreiber

Beamte des Sondereinsatzkommandos Cobra stürmten am Donnerstagvormittag ein Haus im Zentrum St. Pöltens und nahmen dort den Mann fest. Die Ermittler führten außerdem eine Hausdurchsuchung durch, bestätigt Schnell. Näheres zum Tatverdächtigen und sowie Informationen darüber, was im Zuge der Hausdurchsuchung sichergestellt wurde, könne man derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, so Schnell.