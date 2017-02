„Klassik unter Sternen“ feiert Jubiläum mit Aida

Bereits zum 10. Mal lädt die Mezzosopranistin Elina Garanca im Juli zu „Klassik unter Sternen“ in Stift Göttweig. Zu diesem Jubiläum steht heuer ein „Aida“-Schwerpunkt inklusive Amneris-Rollendebüt auf dem Programm

„Ich finde es unglaublich, dass 10 Jahre vergangen sind“, sagt Elina Garanca bei der Programmpräsentation am Donnerstag, „diese Woche in Göttweig - mit dem Konzert am 5. Juli - ist für mich, meinen Mann und auch für meine Familie, denn meine Kinder kommen mittlerweile mit, sehr, sehr wichtig. Diese Atmosphäre, der Austausch mit dem Publikum, das ist schon sehr bedeutend für mich.“

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag waren auch der italienische Tenor Fabio Armiliato und seine Landsfrau Barbara Frittoli, die Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper ist, dabei. Sie werden heuer gemeinsam mit Garanca auf der Bühne stehen. „Wir sind sehr stolz, an diesen magischen Orten mit diesen beiden Weltstars zusammen arbeiten zu können und freuen uns schon jetzt auf ganz besondere Konzertabende“, so Garanca. Begleitet werden Garanca und ihre Gäste vom Chor der Oper des Slowakischen Nationaltheaters und dem Symphonieorchester der Wiener Volksoper unter der künstlerischen Leitung ihres Ehemanns Karel Mark Chichon.

Garanca singt zum ersten Mal Amneris

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wird es heuer einen „Aida“-Schwerpunkt geben. Elina Garanca wird dabei zum ersten Mal die Amneris aus Giuseppe Verdis Oper singen. Das sei immer ihre Traumpartei, ihr „Mount Everest“ gewesen, sagt Garanca: „Ich bin unglaublich stolz und froh, dass ich gerade in Göttweig zum ersten Mal diese Partie singen werde. Ich werde also zum ersten Mal diesen Mount Everest in Göttweig besteigen.“

Das „Klassik unter Sternen“-Jubiläumskonzert im Stift Göttweig findet heuer am 5. Juli statt. Bei den bisherigen Konzerten in Göttweig wurden etwa 50.000 Besucher gezählt. Zum fünften Mal lädt Garanca heuer auch zu „Klassik in den Alpen“ am 8. Juli in Kitzbühel (Tirol).

„Klassik unter Sternen“ wird auch in den kommenden Jahren fixer Bestandteil des Kultursommers in Niederösterreich sein. Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, ist das Konzertereignis bis 2019 gesichert. Geht es nach Garanca selbst, soll es „wenigstens eine Silberhochzeit“ auf Göttweig werden. „Ich bin sehr stolz, dass wir für das Weltkulturerbe und das Stift Göttweig so viel tun können, und ich hoffe, dass ich es auch noch weiterhin tun kann“, sagt sie.

