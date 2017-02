Neuer Nächtigungsrekord im Waldviertel

Im Waldviertel ist 2016 der Nächtigungsrekord gebrochen worden: Erstmals wurde die 1,2-Millionen-Grenze überschritten. Auch in ganz Niederösterreich wurde mit 6,9 Millionen Nächtigungen ein neuer Höchststand erreicht.

Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) bezeichnete das Waldviertel bei der Bilanzpressekonferenz für das Jahr 2016 am Freitag in Horn als eine Paradedestination bei den Nächtigungszahlen und auch bei den Ankünften. Erstmals seit Aufzeichnungsbeginn seien über 330.000 Ankünfte registriert worden, was im Vergleich zu 2015 eine Steigerung von 6,3 Prozent bedeute. In absoluten Zahlen gesehen, verzeichne das Waldviertel damit den stärksten Zuwachs in ganz Niederösterreich, so Bohuslav.

Starke Nachfrage im Qualitätssektor

Verstärkte Nachfrage wurde vor allem im Qualitätssektor verzeichnet. Bohuslav führte diese Entwicklung auch auf die Ansiedlung und Neueröffnung von Qualitätsbetrieben - unter anderem in Zwettl, Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) und Gars am Kamp (Bezirk Horn) - zurück. Dem Waldviertel sei es zudem gelungen, die Nebensaisonen und Wintermonate durch kreative Ideen und neue Angebote zu beleben, so Bohuslav.

Der größte Zuwachs wurde 2016 laut Waldviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Schwarzinger bei Gästen aus Oberösterreich, der Steiermark und Wien sowie aus dem Ausland - vor allem aus den Niederlanden, Polen und der Schweiz - registriert. Alle fünf Waldviertler Tourismusverbände konnten 2016 zulegen, am stärksten die Nationalparkregion Thayatal mit 12,9 Prozent und der Tourismusverband Ysper-Weitental mit 10,6 Prozent, so Schwarzinger.

Für 2017 erwartet sich die Tourismusregion Waldviertel einen weiteren Impuls durch die Niederösterreichische Landesausstellung in Pöggstall. Die Schau unter dem Motto „Alles was Recht ist“ wird am 1. April eröffnet.

