Bürger stimmten gegen Radbrücke über March

In Dürnkrut und Marchegg (beide Bezirk Gänserndorf) sind am Sonntag Bürgerbefragungen wegen der geplanten Errichtung von zwei Radbrücken über die March abgehalten worden. In beiden Gemeinden stimmten eine Mehrheit dagegen.

Die Befragungen in den beiden Gemeinden wurden von der FPÖ initiiert. In Dürnkrut lag die Beteilung bei etwa 42 Prozent, 59 Prozent stimmten gegen den Bau der Radbrücke über die March. Während sich die FPÖ über das Ergebnis erfreut zeigte, war Bürgermeister Herbert Bauch (SPÖ) enttäuscht.

Die Brücke hätte laut Bauch eine gute Anbindung an das internationale Radwegenetz gebracht. Offenbar seien aber gezielt Ängste geschürt worden, so der Bürgermeister. Er will nun über die weitere Vorgangsweise nachdenken, betont aber, dass die Meinung der Bevölkerung zu akzeptieren sei.

Geringe Beteiligung in Marchegg

Ähnlich wie in Dürnkrut war in Marchegg die Mehrheit der Befragten gegen die Errichtung der Radbrücke über die March. Allerdings lag die Beteiligung seitens der Bevölkerung bei unter einem Drittel. Laut Bürgermeister Gernot Haupt (ÖVP) würden zwei Drittel der Bevölkerung entweder keine Meinung dazu haben bzw. die Entscheidung der Gemeinde überlassen. Das Ergebnis der Befragung in Marchegg soll nun im Gemeinderat diskutiert werden.