Happy End für Katze Pepper

Die weit gereiste Katze Pepper ist wieder mit ihrer Besitzerin vereint. Die „Katzen-Mama“ holte das Tier nun aus Aschbach-Markt bei Amstetten ab, nachdem Pepper vor einem halben Jahr in den Niederlanden verschwunden war.

Nach 1.000 Kilometern ist „Peppers Road-Trip“ endgültig zu Ende. Besitzerin Franka Schapendonk kam am Sonntag mit dem Flieger nach Österreich: „Ich bin froh, aber auch sehr müde. Seit einer Woche passieren nur verrückte Dinge. Zuerst werde ich angerufen, dass meine Katze in Österreich gefunden wurde. Wenige Tage später stehe ich selbst in Österreich, um meine Katze abzuholen. Das alles ist sehr verwirrend“, so Schapendonk.

Die Geschichte von Katze Pepper ist eigentlich kaum zu glauben. Am 21. August 2016 verschwand das Tier in Tilburg in den Niederlanden. Im Februar wurde das junge Tier in Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) gefunden und in eine Tierarzt-Praxis gebracht. Dort entdeckte man, dass sie gechipt ist und fand heraus, dass die Katze weit gereist war - mehr dazu in Katze „reiste“ 950 Kilometer durch Europa.

ORF

„Ich dachte, sie ist tot“

Besitzerin Franka Schapendonk wurde angerufen und organisierte sofort eine Rückholaktion, die übrigens von einer Versicherung gesponsert wird. Die erste Begegnung nach der sechsmonatigen Trennung zwischen der Katze und ihrer Besitzerin verlief etwas zaghaft. Schapendonk brachte aber Peppers Lieblingsleckerlis. „Sie hat mich sofort wiedererkannt“, sagte sie. Kurz konnte sie die verschreckte Pepper sogar auf den Arm nehmen, bevor die Katze wieder nervös wurde und zurück in ihren Käfig wollte. „Aber sie hat mich nicht gekratzt oder gebissen“, so Schapendonk.

Auch Tierärztin Katharina Zöchling zeigte sich erstaunt über dieses positive Aufeinandertreffen: „Damit haben wir eigentlich nicht gerechnet, weil Pepper wirklich sehr wild war. Aber es hat uns natürlich sehr gefreut“, so Zöchling gegenüber noe.ORF.at. Pepper sei übrigens auch vor ihrem Verschwinden keine allzu verschmuste Katze gewesen. Monatelang hatte Schapendonk nach ihrem Haustier gesucht. Auf die Frage, ob sie an ein Wiedersehen noch geglaubt hat, sagt sie: „Ich dachte, sie ist tot.“

Neuer Spielgefährte wartet zu Hause

Doch Pepper lebt und wollte wohl lediglich einen Ausflug in das schöne Mostviertel unternehmen. Am Montagvormittag reisen Pepper und Franka mit dem Zug zurück nach Tilburg in den Niederlanden. Zwölf Stunden wird die Reise dauern. „Ich bin etwas besorgt, aber ich habe genug Leckerlis dabei. Ich hoffe, dass alles gut gehen wird“, so Schapendonk.

In der Tierarztpraxis freut man sich, dass sich der Medienrummel bald legen wird. Der Trennung von dem kleinen Patienten sieht man nicht nur positiv entgegen: „Naja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir freuen uns natürlich, dass Pepper nach Hause darf. Aber sie ist uns in den vergangenen Wochen schon sehr ans Herz gewachsen“, so Tierärztin Zöchling.

Zuhause wartet übrigens schon ein neuer Spielgefährte auf Pepper. Nach monatelanger Suche entschied sich Franka Schapendonk für eine neue Katze. Bleibt zu hoffen, dass sich die beiden verstehen und Pepper nicht schon bald zu einer neuen Reise aufbricht.

Silvia Schreiber, noe.ORF.at