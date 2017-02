Acht Autos bei Brand einer Müllinsel beschädigt

In Tulln ist in der Nacht auf Montag eine Müllinsel in Brand geraten. Die Flammen griffen auf abgestellte Autos über. Außerdem brannten in Kröllendorf bei Kematen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) zwei Holzhäuser.

Bei dem Brand der Müllinsel bei einem Studentenwohnheim in Tulln wurden insgesamt acht Autos beschädigt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Müllinsel bereits in Flammen, das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt auf einen abgestellten Pkw übergegriffen, berichtete die Stadtfeuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Dazu mussten die Helfer Abfallreste aus den verbrannten Kunststoffmüllbehältern zerteilen und ablöschen. Durch das Feuer wurden die Müllinsel und die Behälter zur Gänze zerstört. Ein direkt daneben geparktes Auto brannte im Bereich des Motorraumes aus, weitere sieben abgestellte Pkws wurden beschädigt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Holzhäuser in Kröllendorf in Brand geraten

Montagfrüh kam es außerdem zu einem Brand in Kröllendorf bei Kematen an der Ybbs. Zwei Holzhäuser gingen dort in Flammen auf. Außerdem drohte das Feuer auf einen angrenzenden Wald sowie Nachbargebäude überzugreifen.

Den Helfern der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Offenbar wurde Asche nicht ordnungsgemäß entsorgt. Dem Vernehmen nach dürfte das den Brand in Kröllendorf ausgelöst haben.