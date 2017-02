Versuchter Raubüberfall auf fahrendes Auto

In Vösendorf hat ein 35-jähriger Rumäne versucht, einen Mann in einem fahrenden Auto zu überfallen. Mit seiner Festnahme konnte die Polizei gleich mehrere Überfälle und Diebstähle in Niederösterreich, Wien und der Steiermark klären.

Der 35-Jährige soll unmittelbar vor dem Auto eines 48-Jährigen auf die Straße gesprungen sein und den Autolenker so zu einer Notbremsung gezwungen haben. Dann schlug der Verdächtige laut Polizei mit einem Regenschirm das Seitenfenster auf der Fahrerseite ein, riss gleichzeitig die Tür auf und attackierte den Autolenker mit dem Regenschirm um ihn zum Aussteigen zu bewegen.

Wegen der Vollbremsung krachte ein weiterer Mann mit seinem Auto in das stehende Fahrzeug. Der Lenker bemerkte dabei offenbar das Handgemenge und eilte dem Überfallenen zu Hilfe, woraufhin der Rumäne laut Polizei nun versuchte, mit dem leerstehenden Auto zu flüchten. Mit vereinten Kräften soll es den beiden Fahrzeuglenkern schließlich gelungen sein, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

35-Jähriger als Einbrecher aufgeflogen

Im Zuge der folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass nach dem Mann bereits gefahndet wurde. Ihm werden laut Polizei neben dem versuchten Pkw-Raub in Vösendorf auch noch vier Firmeneinbrüche in Raaba (Bezirk Graz-Umgebung), je ein versuchter Firmeneinbruch in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) und im 13. Wiener Gemeindebezirk sowie ein Einschleichdiebstahl in Pfaffstätten (Bezirk Baden) zur Last gelegt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.