Lkw auf A21 bei Hochstraß ausgebrannt

Zu massiven Verkehrsbehinderungen ist es Dienstagfrüh auf der Außenringautobahn (A21) bei Hochstraß (Bezirk Baden) gekommen. Ein Sattelschlepper hatte Feuer gefangen und brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 5.00 Uhr alarmiert. Der Brand war einer Patrouille der Autobahnmeisterei aufgefallen, der Fahrer selbst hatte niemanden verständigt, weshalb ist noch unklar. Der Sattelschlepper fing rasch Feuer, die Flammen breiteten sich auf das ganze Fahrzeug aus.

Stamberg

Folgeunfall im dichten Rauch

Der Lkw wurde innerhalb kürzester Zeit zerstört. Weshalb der Sattelschlepper in Flammen aufging, ist noch unklar. Er hatte Stückgut, unter anderem Aluminiumteile, geladen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch eindämmen, bei den Löscharbeiten kam es aber zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahn mussten in Fahrtrichtung St. Pölten kurzfristig gesperrt werden. In weiterer Folge kam es im dichten Rauch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Das Auto wurde dabei an die Betonleitwand gedrückt, es entstand aber nur Sachschaden.