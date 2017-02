Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen Laterne

Bei Verkehrsunfällen im Weinviertel sind am Montag zwei Alkolenker verletzt worden. Einer von ihnen, ein alkoholisierter Radfahrer, prallte in Ginzersdorf (Bezirk Mistelbach) beim Abbiegen gegen den Mast einer Straßenlaterne.

Der nach Polizeiangaben stark alkoholisierte Radfahrer war am Montagnachmittag in Ginzersdorf verunglückt. Er stieß nach einem Abbiegevorgang von der L3039 auf eine Gemeindestraße gegen den Mast einer Laterne. Er musste daraufhin ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert werden.

Alkolenker prallte gegen parkenden Pkw

Am frühen Abend endete außerdem die Autofahrt eines 55-Jährigen in Herrnbaumgarten (ebenfalls Bezirk Mistelbach) an einem geparkten Pkw. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest verlief positiv. Darüber hinaus stellte sich laut Polizei heraus, dass der Weinviertler keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Herrnbaumgarten musste die beiden fahruntauglichen Autos bergen. Der Unfalllenker wurde von den Einsatzkräften ins Landesklinikum gebracht und musste dort entsprechend versorgt werden.