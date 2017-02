Rotes Kreuz sucht dringend Zivildiener

Das Rote Kreuz sucht derzeit dringend neue Zivildiener für Niederösterreich. Konkret gilt es, für Anfang April noch 30 offene Stellen im Land zu besetzen. Der größte Bedarf herrscht im Rettungsdienst im Raum St. Pölten sowie in Zwettl.

Jedes Jahr treten Zivildiener beim Roten Kreuz an vier Terminen ihren Dienst an: Im Jänner, April, Juni sowie im September. Insbesondere der Termin im April erweist sich für junge Menschen als besonders ungünstig, denn viele von ihnen gehen noch zur Schule beziehungsweise befinden sich als Studenten mitten im Sommersemester. Entsprechend schwierig gestaltet sich daher auch die Suche nach Zivildienern für das Rote Kreuz.

924 Zivildiener in Niederösterreich

Über das ganze Jahr verteilt sind in Niederösterreich gleichzeitig 924 Zivildiener beschäftigt, die für neun Monate ihre Tätigkeit versehen. Der Großteil von ihnen wird im Rettungsdienst gebraucht. Außerdem kommen seit Oktober 2015, mit Beginn der Flüchtlingsbewegung, Zivildiener vereinzelt auch bei der Betreuung der Asylwerber zum Einsatz.

Die meisten der freien Stellen für den Dienstantritt am 1. April gibt es laut Rotem Kreuz in der Landeshauptstadt St. Pölten sowie in Zwettl. Darüber hinaus werden auch in Baden, Lilienfeld und Korneuburg Zivildiener gesucht. Das Rote Kreuz startete dazu bereits Aufrufe in Sozialen Netzwerken und in den Bezirksstellen.

Link: