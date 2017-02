Der neue Landesrat im Portrait

Als Direktor des Nationalparks Thayatal ist Ludwig Schleritzko (ÖVP) in den vergangenen Jahren kaum in der Öffentlichkeit gestanden. Der 38-jährige Diplomingenieur verfügt allerdings über einiges an politischer Erfahrung.

Schleritzko, 1978 in Horn geboren, übernahm im Alter von 27 Jahren die Leitung des Büros der Abgeordneten zum Europäischen Parlament Agnes Schierhuber (ÖVP), bevor er bis 2009 Büroleiter und Organisationsreferent des Österreichischen Bauernbundes wurde. Danach arbeitete er als Referent im Büro des damaligen Agrarlandesrats Josef Plank. Auch dessen Nachfolger Stephan Pernkopf behielt den Waldviertler in seinem Team - der Absolvent der Universität für Bodenkultur in Wien war für die Koordinierung agrarpolitischer Strategien verantwortlich.

Mitarbeiter des Landwirtschaftsministers

2010 wechselte Schleritzko in die Bundespolitik und wurde Referent im Kabinett des damaligen Landwirtschaftsministers Nikolaus Berlakovich. Von 2012 bis 2013 war er Prokurist der Firma Waldland, 2014 folgte er im Nationalpark Thayatal dem langjährigen Direktor Robert Brunner nach - mehr dazu in Neuer Direktor für Nationalpark Thayatal (noe.ORF.at; 12.2.2014).

38-Jähriger wird neuer Landesrat „Es ist eine große Ehre und Freude für mich“, sagt der neue Landesrat Ludwig Schleritzko am Donnerstag vor Journalisten.

Neben seinem Engagement im Nationalpark führte der 38-Jährige in den vergangenen sechs Jahren im Bezirk Horn den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb. Als neuer Landesrat ist er für die Bereiche Finanzen, Straßenbau sowie für den Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) zuständig.

Link: