Bruck beschloss Resolution für dritte Piste

In Bruck an der Leitha hat der Gemeinderat eine Resolution für den Bau der dritten Piste auf dem Flughafen in Schwechat beschlossen. Durch das derzeitige Nein würden die Gemeinden im Bezirk 60 Millionen Euro verlieren.

Der Gemeinderat argumentiert mit einem zwölf Jahre dauernden Verfahren, das der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vorausgegangen war. Dieses Mediationsverfahren mit dem Flughafen, Bürgerinitiativen und Anrainergemeinden sei „mustergültig“ abgelaufen, heißt es. Dennoch: Das Bundesverwaltungsgericht entschied gegen den Bau der dritten Piste - mehr dazu in Flughafen: Dritte Piste darf nicht gebaut werden (noe.ORF.at; 9.2.2017).

Resolution: Belastungen durch Piste besser verteilt

Beim derzeitigen System am Flughafen in Schwechat mit zwei Pisten können die Flugzeuge in vier Richtungen starten und landen. Gebe es eine dritte Piste, wären es sechs Richtungen. Dadurch würden die Belastungen, die durch den Flugverkehr entstehen, besser verteilt werden, heißt es in der Resolution des Brucker Gemeinderates.

Spitzenbelastungen könnte man so gering wie möglich halten, heißt es aus dem Rathaus. Wegen des Neins zum Bau einer dritten Piste drohen dem gesamten Bezirk Bruck an der Leitha laut Angaben der Stadtgemeinde Verluste an öffentlichen Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro.

Links: