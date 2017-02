Weltmeisterliche Lachsfilets

Claudia Lösch ist die erfolgreichste Behindertensportlerin Österreichs. Die in Neupölla (Bezirk Zwettl) aufgewachsene 28-Jährige hat u.a. 20 Medaillen bei Para-Ski-Weltmeisterschaften geholt. In der Küche schätzt sie Mango-Amarula-Lachs.

Mango-Amarula-Lachs

Zutaten für 2 Personen:

2 Lachsfilets

1 Mango

1-2 Bananen

2-3 EL Amarula (alternativ: Baileys)

Salz

Currypulver (ca. 1 TL)

jeweils eine großzügige Prise Cayennepfeffer, Curcuma, Koriander

100 g Butter

1-2 Zehen Knoblauch

Kokosraspel

Sendungshinweis „Radio NÖ am Vormittag“, 24.2.2017

Zubereitung: Die Früchte schälen und in kleine Würfel schneiden, mit Amarula verrühren und in eine ofenfeste Form geben. Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Fischfilets auf die Früchte setzen. Knoblauch, Gewürze und Butter in einem kleinen Topf erhitzen, den Fisch damit großzügig bestreichen, den Rest über die Früchte gießen. Fisch mit Kokosraspeln bestreuen und alles bei 180 Grad Celsius circa 15 bis 20 Minuten im Ofen backen. Als Beilage passt am besten Reis und/oder Wildreis.

Rezept erstellt von Claudia Lösch.