„Lachen erlaubt“ heißt es in manchen Kirchen

In der Faschingszeit erheitern einige Pfarrer in der Diözese St. Pölten die Gläubigen mit witzigen und pointierten Predigten. Zu den bekanntesten Faschingspredigern zählt Rupert Grill, Pfarrer von Zeillern (Bezirk Amstetten).

Am Faschingssonntag unterhält Rupert Grill die Gläubigen in Versform und „nimmt dabei gesellschaftspolitische Themen, aber auch auch Alltagsthemen wie das Tratschen aufs Korn. Freilich nimmt er dabei Bezug auf das Tagesevangelium“, heißt es in einer Aussendung der Diözese St. Pölten. Seine Predigten hält er in der Pfarrkirche Zeillern (am Faschingssamstag um 19.00 Uhr und am Faschingssonntag um 11.00 Uhr) und in der Pfarrkirche Oed (Faschingssonntag, 9.30 Uhr).

Wolfgang Zarl

Bei Johann Zarl, Pfarrer von St. Valentin (Bezirk Amstetten), darf auch schon mal der Clown in der Kirche nicht fehlen. Doch Pfarrer Zarl verweist bei allem Spaß auch auf den ernsten Aspekt: „Das Äußere von uns Menschen mag sicher erscheinen, aber es ist nur meine Maske! Nur hinter der Maske sind wir Menschen, wie wir wirklich sind. Oft ängstlich, verzagt, allein.“

Pfarrer Zarl: „Gott schaut hinter die Masken“

Oft verberge man das: „Hören wir jetzt miteinander hin auf den, der hinter unsere Masken schaut. Der uns unsere Sorgen abnehmen möchte, nämlich Gott. Der uns ermutigt, hier in unseren Kirchen, unsere Masken abzunehmen, weil er nicht unsere Masken, sondern dich und mich liebt, so wie wir sind, völlig ungeschützt“, meint Johann Zarl, der Kinder am Faschingssonntag einlädt, in die 9.30-Uhr-Messe verkleidet zu kommen.

In der Aussendung der Diözese St. Pölten werden aber auch andere Namen von Priestern genannt, die zu Fasching „besondere Predigten“ halten: Peter Bösendorfer, Pfarrer von Amstetten-St. Stephan, ist ein beliebter Faschingsprediger, auch in der Pfarre von Manfred Heiderer in Sindelburg (Bezirk Amstetten) wird schon an einer Faschingspredigt gefeilt. Herbert Reisinger, Pfarrer von Langenhart bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) sorgte im Vorjahr für Aufsehen als „Kabarett-Pfarrer“. Als witzig gelten laut Diözese weiters P. Clemens Reischl, Pfarrer von Mautern (Bezirk Krems), P. Pius Maurer, Prior des Stifts Lilienfeld, und Pfarrer Martin Grüßenberger aus Ollern (Bezirk Tulln).

