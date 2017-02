20 Jahre Biotrainer „made in Gars“

Gars am Kamp (Bezirk Horn) ist Dank des Wirkens von Willi Dungl eng mit den Begriffen Fitness und Wellness verbunden. Seit 20 Jahren bilden seine beiden Töchter in der Zauner-Dungl-Gesundheitsakademie erfolgreich Biotrainer aus.

Die Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Jubiläum der Gesundheitsakaemie fanden am Freitagabend in jenem Resort statt, das Willi Dungl (1937-2002) einst mitten in Gars begründet hatte, und das nach dem Verkauf 2011 an die VAMED als Frauen-Gesundheitsresort „la pura“ weitergeführt wurde.

Willi Dungl, der legendäre Fitness-Coach von Niki Lauda und Thomas Muster, legte mit seinen Ideen und Kontakten den Grundstein für die „Wellness-Gemeinde“ Gars am Kamp - mehr dazu in Gars am Kamp: Auf den Spuren von Willi Dungl (noe.ORF.at; 26.3.2016).

Kontinuierlich erfolgreiche Ausbildung

Rund 400 Biotrainer wurden in den letzten 20 Jahren in der Zauner-Dungl-Gesundheitsakademie in Gars am Kamp ausgebildet, und zwar in den Berufsfeldern Heilmasseur sowie gewerblicher und medizinischer Masseur.

Das Konzept, das Fitness-Guru Willi Dungl 1997 dafür entwickelte, war vorbildhaft in Österreich, erklärte die Leiterin Andrea Zauner-Dungl: „Die Gesundheitsakademie war die erste Einrichtung, die einen Vollzeit-Masseur ein Jahr lang ausgebildet hat. Der Gesetzgeber hat dann 2002 nachgezogen. Wir sind stolz darauf, dass wir einen sehr vernetzten Unterricht anbieten können. Es wechseln Theorie und Training im Haus mit Praktika in den verschiedensten Gesundheitshäusern ab.“

ORF

Jobgarant Biotrainer

Vor wenigen Tagen schloss der aktuelle Jahrgang seine Ausbildung ab. Allen 15 Absolventen lägen bereits Jobangebote vor, heißt es seitens der Akademie. „Glücklicherweise können wir sagen, dass alle unsere Schüler, auch jene, die ihre Prüfungen vor kurzem absolviert haben, sofort eine passende Arbeit haben. Von unseren bisherigen Absolventen kenne ich niemanden, der ohne Job wäre“, erklärt Andrea Zauner-Dungl stolz.

Das Altersspektrum der Studenten an der Gesundheitsakademie ist sehr weit gespannt, da auch viele Berufsumsteiger oder Wiedereinsteiger nach der Arbeitslosigkeit dabei sind. Das Arbeitsmarktservice übernimmt in vielen Fällen die Ausbildungskosten von 13.000 Euro.

Dungls drei Säulen der Gesundheit

Willi Dungls Philosophie der drei Säulen des Wohlbefindens lauten: richtige Ernährung, richtige Bewegung, mentale Fitness. Sie fließen in die Ausbildung ein. Der Gedanke der vorbeugenden Medizin war damals neu und visionär, sagte die für Soziales und Bildung zuständige Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) in ihrer Festrede.

„Es ist de facto der ‚Spirit‘ von Willi Dungl, der das Erfolgsrezept ausmacht. Er hat uns damals alle verblüfft mit seinen Ideen und gemeint, dass Gesundheit den ganzen Menschen betrifft. Gesundheit ist nicht das Herausschneiden eines Wehwehchens, sondern umfassend zu verstehen: Wenn du deinen Lebensstil nicht änderst, nicht auf deine mentale Gesundheit achtest, dann nützt hinterher die kurative Medizin auch nicht viel“, resümierte Schwarz.

Links: