Ideensuche in Baden-Württemberg

Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg ist eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen Europas. Funktionäre der Wirtschaftskammer Niederösterreich haben sich deshalb im Raum Stuttgart neue Ideen geholt.

Baden-Württemberg mit seiner Hauptstadt Stuttgart liegt im Südwesten Deutschlands und ist die Heimat von etwa 10,9 Millionen Menschen. Baden-Württemberg ist wegen seiner Wirtschaftsleistung eine der wichtigsten Vorzeigeregionen. Grund dafür ist die Kombination großer internationaler Konzerne wie Porsche, Daimler oder Bosch und zahlreichen innovativen kleinen und mittleren Betrieben, die in den vergangenen Jahrzehnten stark wuchsen.

Das Stadtbild Stuttgarts wird derzeit vom umstrittenen Großbauprojekt „Stuttgart 21“ dominiert. Neben großen Konzernen stärken vor allem kleine und mittlere Betriebe die Wirtschaft.

Mit 3,8 Prozent wies Baden-Württemberg im Jahr 2016 die zweitniedrigste Arbeitslosenquote Deutschlands auf. Auch aufgrund einer guten Auftragslage könne man in der Exportregion derzeit fast von Vollbeschäftigung sprechen, erklärt Wirtschaftsstaatssekretärin Kartrin Schütz bei einem Treffen der Delegation aus Niederösterreich. „Wir merken, dass Baden-Württembeg durch die starke mittelständische Wirtschaft gut dasteht. Wir haben eine wirtschaftsnahe Forschung und auch eine enge Verzahnung, das ist ein Geheimnis des Erfolgs“, sagt Schütz.

ORF

Große Herausforderung einen Bundesländer

Aber auch Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen: Die Digitalisierung in der Wirtschaft, die Integration von anerkannten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und ein Mangel an Fachkräften. So konnten im vergangenen Jahr 7.000 Lehrstellen nicht besetzt werden, weshalb Unternehmen und Politik gemeinsam Initiativen setzten, um mehr Jugendliche für eine Lehre zu begeistern.

ORF

Viele Unternehmen gehen etwa aktiv auf junge Personen und deren Eltern zu, um sie über die unterschiedlichsten Ausbildungsangebote aufzuklären. Die Firmen setzen dabei auf Praktika, Berufsmessen oder Schnuppertage, um die Lehre in ein besseres Licht zu rücken und von einer nicht akademischen Berufslaufbahn zu überzeugen. Außerdem wird das Thema Berufsorientierung im kommenden Schuljahr in Baden-Württemberg in allen Schulformen als Teil des Unterrichts verankert. Derzeit werden Lehrer dementsprechend geschult, dadurch soll vor allem die Vielfalt der Berufe dargestellt werden.

Aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen

Wegen der immer größeren Herausforderungen bei der Suche nach Fachkräften ergreifen immer mehr deutsche Unternehmen die Initiative. Unter dem Titel der „Ausbildungsbotschafter“ besuchen Auszubildende im zweiten Lehrjahr Klassen, um den Schülerinnen und Schülern ihren Beruf näher zu bringen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, dass Schulen Unternehmen besuchen.

ORF

Ansätze, die auch für Niederösterreich in Frage kommen, wie die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sonja Zwazl, gegenüber noe.ORF.at sagt. „Die Initiativen, die in Deutschland gesetzt werden - zum Beispiel auf junge Menschen zuzugehen oder der Kontakt mit Schulen - das sind Ideen, die wir auch in Niederösterreich umsetzen wollen“, sagt Zwazl. Aber auch in Sachen Unternehmenskultur, oder wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen integriert sind, stand im Fokus der Reise nach Baden-Württemberg. „Ideen, von denen man für die Zukunft lernen kann“, so Zwazl.

Margit Laufer, noe.ORF.at

