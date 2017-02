Tourengeherin hunderte Meter abgestürzt

Bei einer Skitour im Bezirk Lilienfeld ist am Samstag eine 55-jährige Wienerin verunglückt. Die Frau rutschte bei der Abfahrt vom Gipfel des Göllers ab, stürzte in einer Rinne einige hundert Meter ab und wurde dabei schwer verletzt.

In St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) startete die 55-jährige Tourengeherin gemeinsam mit ihrem 57-jährigen Lebensgefährten die Skitour. Das Paar war vom Gscheid auf den Göller unterwegs. Bei der Abfahrt vom Gipfel des Göllers querten die beiden den Westkamm im oberen Kammbereich, um in Richtung Hühnerkralle abfahren zu können. Dabei verlor die Frau „aufgrund der eisigen Schneeverhältnisse den Halt, rutschte ab und stürzte in die Hühnerkralle einige hundert Meter die Rinne ab“, heißt es im Bericht der Landespolizeidirektion.

Eine 34-jährige Frau aus Wien war in der Nähe, konnte die Schreie hören und den Sturz der Tourengeherin sehen. Die Augenzeugin fuhr sofort zur Unfallstelle und leistete der Verunglückten Erste Hilfe. Die Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers C15 mittels Taubergung aus der Rinne gerettet und mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.