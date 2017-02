Faschingskostüme fingen Feuer: Zwei Verletzte

Die Kostüme zweier als Schafe verkleideter Besucher einer Faschingsveranstaltung in Euratsfeld (Bezirk Amstetten) sind am Samstagabend in Brand geraten. Auslöser war eine Zigarette. Der Mann und die Frau erlitten Verbrennungen.

Die 28-jährige Frau und der 29-jährige Mann hatten mit zwei Freunden in Schafskostümen bei einem Gschnas in einem Gasthaus gefeiert. Sie wollten eine Zigarette rauchen und gingen daher kurz vor Mitternacht vor die Eingangstür des Gasthauses. Eine brennende Zigarette geriet jedoch zu nahe an die Wattebäuschchen, die sich die beiden auf ihre T-Shirts geklebt hatten.

Die Kostüme fingen sofort Feuer. Obwohl andere Gäste des Maskenballs sofort zu Hilfe eilten und den beiden die brennenden Kostüme herunterrissen, erlitt der 29-Jährige am Oberkörper großflächige Verbrennungen. Seine Freundin trug starke Verbrennungen an den Armen davon. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber in ein Wiener Spital geflogen.