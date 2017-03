„Halali“: Weltpremiere für ersten 3D-Jagdfilm

Am Donnerstag hat in St. Pölten die Weltpremiere des Kinofilms „Halali“ stattgefunden, der das kontroverse Thema der Jagd behandelt. Kurt Mündl ging für den weltweit ersten 3D-Film dieser Art zwei Jahre lang auf die Pirsch.

„Es gibt in Österreich kaum ein kontroverseres Thema als die Jagd. Schlechtgeredet und abgelehnt - oder heiß geliebt und traditionell gepflegt“, sagt Mündl. Der Film „Halali – Der Jagd auf der Spur“ versuche sich vorurteilsfrei diesem Thema zu nähern und die Kinobesucher auf eine Reise zu nehmen, die „in der Steinzeit beginnt und ins Hier und Heute führt.“

600 Jäger bei Weltpremiere in St. Pölten

Der Einladung zur Filmpremiere in St. Pölten folgten am Donnerstag etwa 600 Jägerinnen und Jäger. Sie erfuhren in dem 101 Minuten langen Film auch manches über Jagdlegenden und sowie Jagdgeschichten über Kaiser Franz Joseph I. und Thronfolger Franz Ferdinand, aber auch über gefährliche Wilderer, die es auch im 21. Jahrhundert noch gibt.

Der 3D-Film „Halali“ führt durch alle Jahreszeiten und Landschaftsformen Österreichs – vom Tiefland bis ins Hochgebirge. Mündl gelang es, während der zwei Jahre andauernden Dreharbeiten seltene Wildarten wie etwa Wildkatzen, Bären und Wölfe vor die Linse zu bekommen. Der Filmemacher zeigt aber auch Hirsche, Gämsen, Auerhähne oder Wildschweine in ihrem natürlichen Lebensraum. „In Niederösterreich gibt es viele Biotope und Auwälder, in denen spezielle Tierarten leben. Wir haben das große Glück, dass es in diesem Bundesland noch so schöne Landschaften gibt, in denen der Jäger überall etwas findet, wo er seine Passion ausleben kann“, meint Regisseur Kurt Mündl.

Distanzierung von unethischen Jagdmethoden

Selbstverständlich werde das schwierige Thema nicht durch eine „rosarote Brille“ betrachtet, sagt Kurt Mündl, der sich von unethischen Jagdmethoden distanziert. Das Ziel war, ein realistisches Bild von der Jagd zu zeigen: „Alle, die sich erwarten, einen Film zu sehen, in dem wir knöcheltief im Blut waten, die werden enttäuscht sein. Es ist ein Film über die Jagd und über die Jahreszeiten. Der Abschuss eines Tieres gehört hin und wieder dazu, aber wir weiden uns nicht daran.“

Beim Premierenpublikum kam der Film jedenfalls gut an. „Der Film zeigt die Aufgaben der Jäger sehr gut“, sagte etwa der stellvertretende Landesjägermeister Werner Spinka. Darin werde sowohl die Leidenschaft für das Jagen, als auch ökologische und ökonomische Notwendigkeiten behandelt. Der Film „Halali - Der Jagd auf der Spur“ ist ab sofort in ausgewählten 3D-Kinos zu sehen.

