Duo als Serieneinbrecher unterwegs

Kurz vor Weihnachten hat die Polizei ein Duo festgenommen, nachdem es in Watzelsdorf (Bezirk Hollabrunn) einen Einbruch begangen haben soll. Im Zuge der Ermittlungen wurden nun weitere Einbrüche geklärt.

Wie die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung bekannt gab, sollen fünf weitere Einbrüche auf das Konto des Duos gehen. Konkret sollen die Männer bei einem Einbruch in ein Auto am 13. Dezember und bei vier weiteren Einbrüchen in Geschäfte vor allem Bargeld und Zigaretten gestohlen haben.

Landespolizeidirektion

Mobiltelefon half bei Überführung

Ein bei der Festnahme der Männer sichergestelltes Mobiltelefon wurde einem Diebstahl in einem Zug auf der Fahrt von Wiener Neustadt nach Wien am 6. Dezember zugeordnet. Der Schaden, der bei den Einbrüchen entstanden ist, beträgt etwa 15.000 Euro. Beide Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft.

Sie wurden bereits in der Nacht auf den 22. Dezember 2016 festgenommen, nachdem ein Anrainer auf einen Einbruch in ein Geschäftslokal in Watzelsdorf (Bezirk Hollabrunn) aufmerksam geworden war. Das Duo soll auch damals unter anderem die Kassa, Bargeld und Schlüssel für einen Zigarettenautomaten gestohlen haben. Die Männer, zwei Rumänen im Alter von 24 und 35 Jahren, haben den Einbruch im Dezember nicht gestanden, sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Einbruchsserie in Gartenhäuser in St. Valentin

Zu einer Einbruchsserie in Gartenhäuser ist es in St. Valentin (Bezirk Amstetten) gekommen. Unbekannte drangen in 20 Gartenhäuser ein und stahlen diverses Werkzeug, berichtete die Polizei. Die Täter sollen zwischen Sonntag und Montagfrüh zugeschlagen haben. Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Valentin unter der Telefonnummer 059133-3113 erbeten.

