A1: Letzte Engstelle wird beseitigt

Der dreispurige Ausbau der Westautobahn (A1) zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn (beide Bezirk Melk) geht weiter. Eine Section Control soll das erlaubte Tempo von 80 km/h im Baustellenbereich überwachen.

Der letzte zweispurige Abschnitt der A1 in Niederösterreich soll nach Angaben der ASFINAG bis Mitte 2018 verbreitert werden. Die Arbeiten dafür beginnen heute, Dienstag, wobei in die dritte Fahrspur auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt im Bezirk Melk 33 Millionen Euro investiert werden, hieß es in einer Aussendung.

Während die Baustelle eingerichtet wird, wird der Verkehr auf der Westautobahn etwa eine Woche lang zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr jeweils einspurig geführt. Danach sollen trotz der Arbeiten zwei Spuren pro Richtung offen sein.

Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten notwendig

Im Zuge des dreispurigen Ausbaus werden acht Brücken verbreitert, Leitschienen und die Fahrbahnentwässerung erneuert und vier Gewässerschutzanlagen gebaut. Außerdem wird die bestehende Straße instand gesetzt. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Pöchlarn und die Zufahrt zum Rastplatz Ornding (Bezirk Melk) sollen jederzeit möglich sein. Kurzfristige Sperren werden zeitgerecht angekündigt, teilte die ASFINAG mit.

