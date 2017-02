Bank in Vösendorf überfallen

In Vösendorf (Bezirk Mödling) ist Dienstag-Früh eine Bank überfallen worden. Der mutmaßliche Täter soll die Angstellten bedroht haben, er konnte flüchten. Bisher fehlt von dem Täter jede Spur.

Kurz nach 7.30 Uhr soll der mutmaßliche Täter die Bankfiliale in Vösendorf betreten haben und von den Angstellten Bargeld gefordert haben. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich soll er die Angstellten mit einer Faustfeuerwaffen bedroht haben. Der Mann konnte unbekannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, wurde am Vormittag ohne Ergebnis abgebrochen.

Am Vormittag stand noch nicht fest, ob der Täter Bargeld erbeutete. Der Täter könnte den Faschingstrubel in Vösendorf für seine Tat ausgenutzt haben, ob er dementsprechend verkleidet oder maskiert war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Erhebungen zur Tat werden am Vormittag in Vösendorf durchgeführt.