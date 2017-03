Neue Förderungen für E-Autos

Die E-Mobilität in Niederösterreich wird verstärkt gefördert. So läuft ab sofort eine Testaktion bei mehreren Autohändlern, auf der anderen Seite gewähren Bund und Land Förderungen, um mehr Menschen zum Kauf eines E-Autos zu bewegen.

Ab sofort gilt: Privatpersonen, die sich ein Elektroauto kaufen, erhalten bis zu 5.000 Euro Förderung. Aus Bundesmitteln bekommt man bis zu 4.000 Euro als Ankaufprämie zurückerstattet, das Land Niederösterreich stützt den Kauf zusätzlich mit der sogenannten Pionierförderung von 1.000 Euro. Derzeit sind in Niederösterreich etwas mehr als 2.700 Elektrofahrzeuge zugelassen. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es 1.087. In ganz Österreich sind im Moment 12.737 Elektrofahrzeuge unterwegs.

Förderungen auch für Gemeinden und Vereine

Förderungen, nämlich bis zu 3.000 Euro vom Bund und ebenfalls 1.000 Euro vom Land, gibt es auch für Gemeinden, Vereine und Unternehmen. Niederösterreich nehme damit eine Vorreiterrolle in der Elektro-Mobilität ein: „Die Pionierprämie für Privatpersonen und die Förderung für gewerbliche Unternehmen, Gemeinden und Vereine sollen das unterstreichen“, sagen Umweltlandesrat Stephan Pernkopf und Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (beide ÖVP).

Wer ein Elektroauto testen möchte, hat dazu ab sofort bei 33 Autohändlern in ganz Niederösterreich die Möglichkeit. Um 60 Euro ist man für sechs Tage elektrisch unterwegs. „Ob zum Einkaufen oder in die Arbeit, ein Elektro-Auto hält jeder Alltagsanforderung stand. Wer mit sauberem Strom fährt, trägt außerdem zum Umweltschutz bei. Deshalb fördern wir diese Aktion“, so Pernkopf. Die Aktion läuft bis Jahresende.

