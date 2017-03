Mödling: Neubau soll Containerklassen ablösen

Das BG/BRG Keimgasse in Mödling platzt aus allen Nähten, die Schüler müssen wegen der akuten Raumnot unter anderem auf Container- oder Wanderklassen ausweichen. Ein jetzt vorgestellter Neubau soll die Platzprobleme lösen.

Anstelle der jetzigen Turnsäle ist ein dreigeschossiger Neubau mit 18 Klassenräumen geplant, auch eine Dreifachturnhalle und ein neuer Sportplatz sollen gebaut werden. Ende kommenden Jahres beginnen die Bauarbeiten für die Erweiterung des Gymnasiums, so der Plan.

Treusch architecture ZT GmbH

Im Zuge dessen werden die Container entfernt und im Alttrakt zu kleine Klassenräume zusammengelegt oder umgewidmet. Der 13 Millionen Euro teure Neubau soll 2021 bezugfertig sein. Im Vorfeld gab es einen Wettbewerb mit 39 eingereichten Projekten, jenes von Treusch architecture ZT GmbH bekam den Zuschlag.

Schulunterricht in Turnsälen und Containern

Derzeit besuchen 986 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium Keimgasse in Mödling. Sie werden wegen des Platzmangels teilweise sogar in angemieteten Turnsälen in der Region oder in Klassenräumen einer anderen Mödlinger Schule unterrichtet. Aber auch in Containerklassen und in ehemalige Sonderunterrichtsräume muss ausgewichen werden, denn den 42 Klassen stehen nur 27 Klassenräume zur Verfügung.

Auch im benachbarten Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) platzt das Gymnasium aus allen Nähten, auch hier überlegt man eine Erweiterung, hieß es bei der Vorstellung der Baupläne. Im Bezirk Mödling gab es seit den 1960er Jahren einen Bevölkerungszuwachs von 70 Prozent, daher ist auch die Nachfrage nach Gymnasiumsplätzen sehr groß.

