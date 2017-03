75 Bahnhöfe erhalten Fahrkartenentwerter

Seit Jahresbeginn funktionieren die Fahrkartenentwerter in den Bahnhöfen nicht mehr. Bestimmte Wiener Vorverkaufskarten können nicht entwertet werden. Nach Protesten wird es in 75 Bahnhöfen wieder Entwerter geben.

Die Tarifreform des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) wurde zu Jahresbeginn 2017 eingeführt. Damit wurde ein einheitliches Tarifschema für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland geschaffen, die Einteilung in Tarifzonen und Streifenkartentickets gibt es nicht mehr.

Vom Wegfall der Ticketentwerter in den Bahnhöfen und Haltestellen waren seit Jahresbeginn jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher betroffen, die in Wien eine 8-Tage-Klimakarte oder eine 2-Fahrten-Wien-Seniorenkarte benützen wollten. Diese kostengünstigeren Tickets konnten nämlich nicht mehr im jeweiligen Abfahrtsbahnhof in Niederösterreich entwertet werden, für manche Bahnbenützer kam es dadurch zu einem finanziellen Mehraufwand.

Bis 20. März sind 75 Entwerter wieder in Betrieb

Nach Protesten der Betroffenen wurde nun zwischen VOR und ÖBB eine Lösung gefunden. Bis 20. März kommen in 75 Bahnhöfen und Haltestellen in acht Verwaltungsbezirken rund um Wien die Fahrkartenentwerter wieder zurück beziehungsweise werden nicht abgebaut.

VOR-Eigentümervertreter und Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP) sprach von einer Lösung mit Hausverstand und einer Lösung im Sinne der Bahnfahrer, um den öffentlichen Verkehr weiter attraktiv zu halten.

Hier können Sie Ihre Tickets wieder entwerten

In acht niederösterreichischen Verwaltungsbezirken gibt es bis spätestens 20. März in folgenden Bahhöfen und Haltestellen wieder Ticketentwerter:

Bezirk Baden: Baden, Ebreichsdorf und Pfaffstätten

Bezirk Bruck an der Leitha: Bruck an der Leitha, Fischamend, Flughafen Schwechat, Götzendorf, Gramatneusiedl, Himberg, Lanzendorf-Rannersdorf, Mannswörth, Sarasdorf, Trautmannsdorf an der Leitha und Wilfleinsdorf

Bezirk Gänserndorf: Breitensee, Deutsch-Wagram, Gänserndorf, Glinzendorf, Helmahof, Marchegg, Raasdorf, Schönfeld-Lassee, Siebenbrunn-Leopoldsdorf, Silberwald, Straßhof und Untersiebenbrunn

Bezirk Korneuburg: Bisamberg, Gaisruck, Hausleiten, Kapellerfeld, Korneuburg, Langenzersdorf, Leobendorf–Burg Kreuzenstein, Seyring, Spillern und Stockerau

Bezirk Mistelbach: Obersdorf–Pillichsdorf, Schleinbach, Ulrichskirchen und Wolkersdorf

Bezirk Mödling: Achau, Brunn–Maria Enzersdorf, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf Thallern, Hennersdorf, Mödling, Münchendorf und Perchtoldsdorf

Bezirk St. Pölten: St. Pölten Hauptbahnhof, Dürrwien, Eichgraben-Altlengbach, Hofstatt, Maria Anzbach, Neulengbach, Neulengbach Stadt, Preßbaum, Purkersdorf-Zentrum, Rekawinkel, Tullnerbach-Preßbaum, Unter Oberndorf, Unter Purkersdorf und Unter Tullnerbach

Bezirk Tulln: Absdorf-Hippersdorf, Greifenstein-Altenburg, Klosterneuburg Kierling, Kritzendorf, Langenlebarn, Klosterneuburg Weidling, Muckendorf-Wipfing, St. Andrä – Wördern, Tulln, Tullnerfeld, Unter Kritzendorf, Zeiselmauer Königsstetten und Höflein an der Donau

