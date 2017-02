Bankomat in Großharras gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag einen Bankomaten im Bezirk Mistelbach gesprengt. Die Polizei bestätigte einen „Heute“-Online-Bericht. Offenbar wurde ein Gasgemisch in den Geldautomaten eingeleitet.

Schauplatz war eine Bank in Zwingendorf in der Marktgemeinde Großharras, den Tätern gelang die Flucht. Der Coup ereignete sich am Dienstag um etwa 4.00 Uhr, eine Schadenssumme war vorerst nicht bekannt, berichtete der „Kurier“ online. Das Gerät wurde zerstört. Ermittlungen des Landeskriminalamtes waren im Laufen, teilte die Polizei mit. Weitere Details gab ein Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt.

