Baufirma in Konkurs: 140 Mitarbeiter betroffen

Die GMV Bauunternehmung mit Sitz in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist in Konkurs, betroffen sind mehr als 160 Gläubiger, berichtete der Gläubigerschutzverband Creditreform am Mittwoch.

Das Unternehmen habe bis kurz vor der Insolvenzeröffnung im Jänner noch etwa 140 Mitarbeiter beschäftigt. Nach Angaben von Masseverwalter Robert Klein wurden rund drei Millionen Euro an Forderungen angemeldet, hieß es in der Aussendung des Gläubigerschutzverbandes Creditreformam Mittwoch.

Über das Vermögen des 2012 gegründeten Bauunternehmens wurde heuer am 5. Jänner am Landesgericht Korneuburg aufgrund eines Eigenantrages ein Konkursverfahren eröffnet. Die Insolvenzursache liege der Aussendung zufolge in einer umfassenden Betriebsprüfung durch das Finanzamt, wodurch die Werkverträge der Schuldnerin mit Subunternehmen als Gestellungsverträge qualifiziert worden seien.