Arbeitslosigkeit um 2,1 Prozent gestiegen

475.000 Personen sind bundesweit auf Jobsuche. Österreichweit ist die Arbeitslosigkeit im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent gesunken. Niederösterreich ist das einzige Bundesland, in dem die Arbeitslosigkeit stieg.

Fast 82.000 Menschen suchen in Niederösterreich derzeit einen Arbeitsplatz, das sind um rund 2.500 mehr als im Februar des Vorjahres. Das entspricht einem Plus von 2,1 Prozent. 11.000 Jobsuchende befinden sich in Schulungen, auch hier gibt es einen starken Anstieg von mehr als 10 Prozent. Damit ist Niederösterreich das einzige Bundesland mit steigender Arbeitslosigkeit.

Größte Steigerung bei den offenen Stellen

Gleichzeitig führt Niederösterreich aber im Bundesländervergleich bei der Zunahme der beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten offenen Stellen. 6.600 waren es im Februar, um 2.600 oder 65 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zudem verdoppelte sich die Zahl der gemeldeten offenen Lehrstellen. Das große Ziel sei es nun laut AMS-Chef Karl Fakler, den personalsuchenden Betrieben jene Fachkräfte und Lehrlinge zu vermitteln, die sie dringend suchen.

