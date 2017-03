Möbelhaus um Waren für 200.000 Euro bestohlen

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die es offenbar auf das schwedische Möbelhaus Ikea abgesehen hatten. Die beiden sollen in verschiedenen Filialen Waren im Wert von mehr als 200.000 Euro gestohlen haben.

Die beiden Männer im Alter von 29 und 55 Jahren sollen Mitte September im Ikea-Einrichtungshaus der Shopping City Süd in Vösendorf (Bezirk Mödling) auf Diebestour gewesen sein. Dabei wurden sie laut Polizei von Kaufhausdetektiven beobachtet. Während der Jüngere der beiden flüchtete, konnte der Ältere festgehalten werden. In seinem Auto fanden die Ermittler Waren des Möbelhauses im Wert von mehr 10.000 Euro, berichtet das Landespolizeikommando Niederösterreich.

Diebe erbeuteten vor allem Haushaltsgegenstände

Durch Auswertung von Überwachungskameras und Aussagen der Ladendetektive stellte sich schließlich heraus, dass das Duo auch in anderen Filialen des Möbelhauses zugeschlagen haben soll. Dabei dürften es die beiden Männer vor allem auf Haushaltsgegenstände wie Messer oder Geschirr abgesehen haben.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Alleine an den beiden Standorten in Vösendorf sowie in Wien-Nord wurden nach Angaben der Polizei Waren im Gesamtwert von mindestens 200.000 Euro erbeutet. In Ansfelden (Oberösterreich) und Graz (Steiermark) sollen die beiden Männer einen Schaden von etwa 7.000 Euro verursacht haben.

Der 55-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme nicht kooperativ und auch nicht geständig, berichtete die Polizei. Er soll bereits zuvor wegen Diebstahls im Visier der Polizei gewesen sein und wurde in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Sein 29-jähriger Komplize, der zunächst flüchten konnte, wurde mit Europäischem Haftbefehl gesucht und konnte schließlich in Deutschland festgenommen werden. Auch er befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Wr. Neustadt. Er ist teilweise geständig.