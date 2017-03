Grippewelle beendet: 45.600 waren erkrankt

Seit Ende Dezember hatte die Grippewelle Niederösterreich fest im Griff. Seit 28. Februar ist sie nun offiziell vorbei. Knapp 45.600 Versicherte der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse waren wegen Grippe krank gemeldet, mehr als 2016.

Das Department für Virologie der Medizinischen Universität Wien hatte am 20. Dezember 2016 die Grippewelle österreichweit offiziell ausgerufen. Am 28. Februar 2017 wurde sie nun als beendet erklärt. Als Höhepunkt der Grippewelle gilt die erste Kalenderwoche im Jahr 2017: 5.922 Personen waren in dieser Zeit wegen Grippe bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) im Krankenstand.

Die Grippewellen der letzten Jahre 20. Dezember 2016 bis 28. Februar 2017

2. Februar bis 5. April 2016

30. Jänner bis 30. März 2015

Keine Grippewelle im Jahr 2014

22. Jänner bis 10. April 2013

14. Februar bis 3. April 2012

Im Vergleich: Im Vorjahr waren zum Grippe-Gipfel 4.374 Personen krank gemeldet. Die NÖGKK spricht heuer von einem Ausnahmezustand. „Einerseits durch die zeitliche Verteilung, so ein früher Start und Ende hatten wir seit Jahren nicht mehr und andererseits durch die Heftigkeit der Grippewelle", sagt Elisabeth Heinz von der NÖGKK gegenüber noe.ORF.at.

Mehrere Faktoren für Grippewelle

Jahren zuvor wurde die Grippewelle jeweils zwischen Jänner und April ausgerufen. Warum sie dieses Mal so früh begann und endete und warum so viele Personen betroffen waren, beruhe laut Gebietskrankenkasse auf mehreren Faktoren. „Die Gründe sind multifaktoriell. Etwa Menschenansammlungen, Reisetätigkeit, Wetterlage oder der allgemeine Immunstatus der Bevölkerung sowie die Art des Grippevirus können für eine Grippewelle ausschlaggebend sein“, so Heinz.

Links: